Nadal voltará às quadras para comemorar aniversário de sua academia de tênis

O ex-tenista espanhol Rafael Nadal, dono de 22 títulos de Grand Slam, voltará às quadras em outubro, pela primeira vez desde que pendurou as raquetes em 2024, para comemorar o décimo aniversário de sua academia de tênis com alguns jogos exibição.

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Nadal, 14 vezes campeão de Roland Garros, "dividirá quadra com alguns dos rivais e amigos que o acompanharam ao longo de sua carreira", informou a academia do tenista em comunicado.

O evento, chamado "Rafa Nadal Academy Slam", vai acontecer no dia 3 de outubro e dará início às comemorações pelos dez anos da academia de tênis do ídolo espanhol, que abriu suas portas em 2016 em Manacor, na ilha de Mallorca.

Aos 40 anos, Nadal voltará a jogar quase dois anos depois de anunciar sua aposentadoria do circuito em novembro de 2024, nas finais da Copa Davis daquele ano.

A academia informou que os nomes dos participantes do evento serão divulgados nos próximos dias.

Desde a sua criação, jogadores como o norueguês Casper Ruud, atual número 18 do mundo, e a jovem filipina Alexandra Eala, também número 18 no circuito feminino, foram formados em suas instalações.

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