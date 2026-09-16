Ex-presidente José Sarney deixa hospital após ser internado com pneumonia

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (16), após passar três dias internado com pneumonia, informou o hospital onde era tratado.

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Primeiro presidente civil do país após a ditadura militar, Sarney "seguirá recebendo acompanhamento de forma ambulatorial, com cuidados domiciliares", informou, em nota, o Hospital UDI de São Luís do Maranhão.

Sarney tinha dado entrada no domingo com quadro de infecção respiratória e foi tratado com antimicrobianos por via intravenosa.

No mesmo dia, publicou uma mensagem em sua conta no Instagram para agradecer "com carinho, todas as mensagens, orações e manifestações de amizade" recebidas.

Advogado, político e membro da prestigiosa Academia Brasileira de Letras, Sarney chegou à Presidência inesperadamente.

Em 1985, quando os militares deixaram o poder, o Congresso elegeu de forma indireta Tancredo Neves como presidente e Sarney como vice.

Mas Neves morreu sem assumir o cargo, o que levou Sarney a exercer o mandato entre 1985 e 1990.

Seu governo foi marcado pelo processo que deu origem à Constituição de 1988, ainda vigente, e pela convocação das primeiras eleições presidenciais diretas em 29 anos, vencidas por Fernando Collor de Mello, seu sucessor.

Sarney também foi uma figura crucial na criação do Mercosul, bloco comercial integrado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

Seu mandato coincidiu com uma inflação fora de controle, que vários planos econômicos não conseguiram frear.

Depois de deixar a Presidência, Sarney foi senador e presidiu por várias vezes o Senado, até se aposentar da política em 2015.

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