Ocupantes de avião de pequeno porte acidentado na Colômbia são encontrados mortos
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Os cinco ocupantes de um avião de pequeno porte que sofreu um acidente neste fim de semana em uma região montanhosa da Colômbia foram encontrados mortos, informou o presidente Abelardo de la Espriella nesta quarta-feira (16).
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A aeronave partiu da localidade de Condoto, na região de selva do departamento de Chocó, com destino a Bogotá, e perdeu contato poucos minutos após a decolagem no domingo.
A bordo estavam o piloto e quatro integrantes de uma equipe médica da Patrulha Aérea Civil (PAC), uma organização privada que presta serviços de saúde em regiões remotas do país.
"Confirmo ao país a localização do avião Cessna T206, de matrícula HK-4985, que sofreu um acidente (...) Infelizmente, as autoridades confirmaram que todos os seus ocupantes foram encontrados sem vida", escreveu o presidente De la Espriella na rede social X.
As buscas por sobreviventes eram realizadas "em uma região acidentada e de difícil acesso, localizada a aproximadamente 2.700 metros de altitude", informou mais cedo a Força Aeroespacial da Colômbia também no X.
"É uma parte da Cordilheira Ocidental do país, onde a inclinação do terreno é muito acentuada", afirmou na manhã desta quarta-feira o general Luis Miguel Díaz, comandante do setor aéreo responsável pelas operações de buscas na região.
Além disso, "a vegetação é virgem, as árvores são altas", o que torna "difícil o deslocamento" das equipes de resgate, afirmou em entrevista à Caracol Radio.
Os acidentes aéreos na Colômbia costumam estar relacionados com problemas técnicos, além do relevo complexo e das condições climáticas tropicais do país.
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