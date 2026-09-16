Ocupantes de avião de pequeno porte acidentado na Colômbia são encontrados mortos

Os cinco ocupantes de um avião de pequeno porte que sofreu um acidente neste fim de semana em uma região montanhosa da Colômbia foram encontrados mortos, informou o presidente Abelardo de la Espriella nesta quarta-feira (16).

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A aeronave partiu da localidade de Condoto, na região de selva do departamento de Chocó, com destino a Bogotá, e perdeu contato poucos minutos após a decolagem no domingo.

A bordo estavam o piloto e quatro integrantes de uma equipe médica da Patrulha Aérea Civil (PAC), uma organização privada que presta serviços de saúde em regiões remotas do país.

"Confirmo ao país a localização do avião Cessna T206, de matrícula HK-4985, que sofreu um acidente (...) Infelizmente, as autoridades confirmaram que todos os seus ocupantes foram encontrados sem vida", escreveu o presidente De la Espriella na rede social X.

As buscas por sobreviventes eram realizadas "em uma região acidentada e de difícil acesso, localizada a aproximadamente 2.700 metros de altitude", informou mais cedo a Força Aeroespacial da Colômbia também no X.

"É uma parte da Cordilheira Ocidental do país, onde a inclinação do terreno é muito acentuada", afirmou na manhã desta quarta-feira o general Luis Miguel Díaz, comandante do setor aéreo responsável pelas operações de buscas na região.

Além disso, "a vegetação é virgem, as árvores são altas", o que torna "difícil o deslocamento" das equipes de resgate, afirmou em entrevista à Caracol Radio.

Os acidentes aéreos na Colômbia costumam estar relacionados com problemas técnicos, além do relevo complexo e das condições climáticas tropicais do país.

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