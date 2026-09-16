FIA divulga calendário da temporada 2027 da F1; São Paulo terá corrida sprint

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta quarta-feira (16) o calendário da temporada 2027 da Fórmula 1, com o retorno da corrida sprint ao Grande Prêmio do Brasil.

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Entre os 24 GPs em 22 países previstos para a próxima temporada, continuam as tradicionais etapas de Mônaco, Silverstone e Monza.

Madri, que no último fim de semana voltou a receber a F1 depois de quatro décadas, foi confirmada para continuar em 2027.

Dez etapas do Mundial do ano que vem terão corrida sprint, de volta ao Brasil depois de ter ficado de fora do calendário de 2026. O autódromo de Interlagos, em São Paulo, receberá a F1 no fim de semana de 5 a 7 de novembro.

Os testes de pré-temporada acontecerão de 24 a 27 de fevereiro no Bahrein, que também será palco da primeira etapa do Mundial (12 a 14 de março), seguido pela Arábia Saudita uma semana depois.

A FIA confia que esses eventos no Golfo não serão afetados como aconteceu este ano devido às repercussões da guerra iniciada pelos Estados Unidos contra o Irã.

A etapa europeia do calendário de 2027 inclui o retorno de Portugal em junho e da Turquia em outubro, entre as corridas do Azerbaijão e de Singapura.

A temporada vai terminar no fim de semana de 10 a 12 de dezembro, em Abu Dhabi.

Países Baixos e Barcelona estão fora do calendário em 2027.

- Calendário do Mundial de Fórmula 1 de 2027 (S: corrida sprint):

Março 12-14, Bahrein (S)

Março 19-21, Arábia Saudita (Jidá)

Abril 2-4, Austrália (S) (Melbourne)

Abril 9-11, Japão (S) (Suzuka)

Abril 16-18, China (Xangai)

Abril 30-Maio 2, Miami

Maio 21-23, Canadá (S) (Montreal)

Junho 4-6, Mônaco (S)

Junho 18-20, Portugal (Portimão)

Julho 2-4, Grã-Bretanha (S) (Silverstone)

Julho 9-11, Áustria (Spielberg)

Julho 23-25 , Bélgica (Spa-Francorchamps)

Julho 30-Agosto 1, Hungria (Budapeste)

Setembro 3-5, Itália (S) (Monza)

Setembro 10-12, Espanha (Madri)

Setembro 24-26, Azerbaijão (Baku)

Outubro 1-3, Turquia (Istambul)

Outubro 8-10, Singapura

Outubro 22-24, Estados Unidos (Austin)

Outubro 29-31, México (Cidade do México)

Novembro 5-7, Brasil (S) (São Paulo)

Novembro 18-20, Las Vegas

Dezembro 3-5, Catar (S)

Dezembro 10-12, Abu Dhabi (S)

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