Canadá e Alemanha se aliam por uma IA "a serviço da população"

Canadá e Alemanha anunciaram, nesta quarta-feira (16), que vão colaborar no desenvolvimento de uma inteligência artificial "a serviço da população", diante da preocupação crescente com os riscos que os modelos mais avançados representam para a humanidade.

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"Nenhum país pode fazê-lo sozinho. Por isso, Canadá e Alemanha implementam uma aliança" a fim de "criar uma IA ética, de acordo com nossos valores", declarou o ministro canadense de Inteligência Artificial, Evan Solomon, durante a conferência ALL IN, dedicada à IA, realizada em Montreal.

Canadá e Alemanha pretendem "transformar a pesquisa em produtos confiáveis" de IA em seu "compromisso com a democracia e os valores", disse o ministro alemão da Digitalização, Karsten Wildberger.

Estamos em um "momento crucial" no desenvolvimento da IA, e Berlim e Ottawa desejam apoiar uma tecnologia "a serviço da população", prosseguiu Solomon.

O debate sobre os riscos da IA vem ganhando força desde o começo do verão no hemisfério norte, após uma série de incidentes e declarações apocalípticas de vários profissionais do setor.

No âmbito de sua colaboração, os dois países se comprometeram, entre outras coisas, a financiar a organização canadense sem fins lucrativos LawZero, fundada pelo professor Yoshua Bengio, considerado um dos pais da IA, com 300 milhões de dólares canadenses (cerca de R$ 1 bilhão).

Este financiamento deve "impulsionar a próxima fase de pesquisas" da organização sobre sistemas de IA seguros e éticos.

Em entrevista à AFP na terça-feira, Bengio disse à AFP que a humanidade está perdendo o controle desta tecnologia e pediu a aplicação de "medidas de proteção" globais.

Esta aliança entre Berlim e Ottawa é mais um exemplo da aproximação entre o Canadá e os países europeus.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs, nesta quarta-feira, durante visita do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, ao Parlamento Europeu, que o Canadá se torne o primeiro país "membro associado" da UE.

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