João Pedro é cortado da Seleção por lesão; Martinelli, do Fluminense, é convocado

O atacante João Pedro, do Chelsea, foi cortado da Seleção Brasileira por lesão e será substituído pelo meio-campista Martinelli, do Fluminense, para os primeiros amistosos após a Copa do Mundo de 2026, informou a CBF nesta quarta-feira (16).

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O Brasil fará dois jogos contra a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, e enfrentará a Índia no dia 3 de outubro, em Calcutá.

João Pedro era uma das maiores novidades da lista anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti, depois de ter ficado fora da Copa do Mundo na América do Norte. No entanto, a CBF informou que o atacante de 24 anos está lesionado, sem oferecer mais detalhes.

O jogador vem tendo boas atuações pelo Chelsea neste início de temporada, com três gols e três assistências em quatro jogos no Campeonato Inglês.

Seu substituto será Martinelli, pilar do Fluminense, classificado para a semifinal da Copa Libertadores.

Ancelotti iniciará contra Austrália e Índia uma reformulação na Seleção, após a eliminação nas oitavas de final do Mundial e a saída de Neymar.

Apenas nove dos 26 jogadores que disputaram a última Copa estão na nova lista do treinador italiano.

Entre eles estão os atacantes Vinícius Júnior e Raphinha, o meio-campista Bruno Guimarães e os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos.

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