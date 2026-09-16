Imagens mostram graves danos após ataques do Irã a bases dos EUA, diz informe

Imagens registradas por tropas americanas mostram um avião e reboques destruídos como parte dos graves danos provocados por ataques do Irã contra bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, noticiou a CBS News.

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As imagens sem data - tiradas em uma base na Arábia Saudita e em duas instalações no Kuwait — foram fornecidas à CBS por pessoal americano sob a condição do anonimato devido às restrições militares dos Estados Unidos, reportou a emissora na terça-feira (15).

"São danos graves contra nossas bases que não foram comunicados ao público americano", disse um membro das forças armadas americanas, citado pelo canal.

"Estamos ali, de pé, com os olhos fechados, levando golpes no rosto", acrescentou o militar.

O inspetor-geral do Pentágono publicou no começo desta semana um relatório segundo o qual o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelas forças dos Estados Unidos destacadas no Oriente Médio, tinha reportado danos generalizados em instalações e equipamentos americanos.

O Centcom disse que os ataques iranianos "danificaram e destruíram centenas de edifícios e estruturas em bases americanas em Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iraque, Omã e Jordânia", segundo o informe.

"Além disso, dezenas de aeronaves americanas foram destruídas ou danificadas" durante a guerra, acrescentou.

O Departamento de Defesa estimou o custo da guerra com o Irã até 29 de junho em 33,4 bilhões de dólares (R$ 172,7 bilhões, na cotação da época), mas este montante "não inclui os custos de reparos de infraestrutura", segundo o informe.

O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO), uma organização apartidária, informou, na terça-feira, que até 1º de agosto, o custo da guerra foi de 38 bilhões de dólares (R$ 192,9 bilhões).

Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, e o presidente americano, Donald Trump, afirmou que o objetivo era impedir que a república islâmica obtivesse armas nucleares, o que Teerã nega buscar.

O Irã respondeu com ataques em toda a região e bloqueou o Estreito de Ormuz, por onde antes da guerra passava um quinto do suprimento mundial petróleo, o que fez os preços do petróleo dispararem e gerou repercussões econômicas globais.

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