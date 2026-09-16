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Fed aumenta juros em um quarto de ponto percentual para conter a inflação

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AFP
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Repórter
16/09/2026 15:52

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O Federal Reserve (Fed, banco central americano) decidiu por unanimidade, nesta quarta-feira (16), aumentar suas taxas de juros em um quarto de ponto percentual para conter a inflação, uma medida esperada pelos mercados financeiros, mas que enfrenta a resistência do presidente Donald Trump. 

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O Fed não tinha voltado a elevar suas taxas de juros de referência, que orientam os custos de endividamento, desde meados 2023. Agora, a situaram em uma faixa entre 3,75% e 4%.

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myl/spi/ad/mel/mvv

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