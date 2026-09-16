Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Indicados às principais categorias do Grammy Latino

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/09/2026 14:04

compartilhe

O compositor mexicano Édgar Barrera lidera as indicações da 27ª edição do Grammy Latino, seguido pelos artistas Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso e Jorge Drexler.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Esta é a lista de indicados nas principais categorias da maior premiação da música latina, que será realizada em 12 de novembro em Las Vegas.

- Gravação do Ano -

"Ha Ha" – CA7RIEL & Paco Amoroso 

"¿Cómo Se Ama?" – Jorge Drexler 

"Dime" – Silvana Estrada 

"O Amor Nos Encontrou" – Loulu Gilberto 

"Coleccionando Heridas" – KAROL G & Marco Antonio Solís 

"Femme Fatale" – Mon Laferte 

"Desde Que Te Tengo" – Carin León 

"Niño" – Milo J 

"La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia 

"Alma" – Elena Rose 

- Álbum do Ano -

"EQUILIBRIVM" – Anitta 

"FREE SPIRITS" – CA7RIEL & Paco Amoroso 

"Taracá" – Jorge Drexler 

"Vendrán Suaves Lluvias" – Silvana Estrada 

"Tropicoqueta" – KAROL G 

"FEMME FATALE" – Mon Laferte 

"MUDA" – Carin León 

"La Vida Era Más Corta" – Milo J 

"¿Dónde Es El After?" – Rawayana 

"LUX (Complete Works)" – Rosalía 

- Canção do Ano -

"Coleccionando Heridas" - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & KAROL G (KAROL G, Marco Antonio Solís)

"¿Cómo Se Ama?" - Jorge Drexler & Mauro (Jorge Drexler)

"Dime" - Silvana Estrada 

"Femme Fatale" - Mon Laferte

"Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez "Vibarco", Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew, Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting)

"Humano" - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana (Juanes, Vivir Quintana)

"La Perla" - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)

"Mi Gran Amor" - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana (Santana ft. Becky G)

"Nilo" - Massimo Giovanardi & Zanna (Zanna)

"Solifican12" - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz (Milo J)

- Melhor Canção Pop -

"A La Niña Que Fui" – Kany García 

"Amarillo" – Joaquina 

"(favorito)" – nic 

"La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia 

"Melancolía" – Mon Laferte 

- Melhor Interpretação Reggaeton -

"Contrabando" – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow 

"Choque" – Bad Gyal ft. Chencho Corleone 

"Verano Rosa" – KAROL G ft. Feid 

"Una Aventura" – Ozuna 

"Uñas Afiladas" – Sofía Reyes & Luísa Sonza 

- Melhor Álbum de Música "Urban" -

"Más Cara" – Bad Gyal 

"Omerta" – J Balvin & Ryan Castro 

"Borondo (5020 Rcrds Sessions)" – Beéle 

"Tropicoqueta" – KAROL G 

"Do Not Disturb: Late Checkout" – Young Miko 

- Melhor Canção "Urban" -

"Buenos Términos" - Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa (Rauw Alejandro)

"Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)

"Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz

"Reliquia Do 2T" - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7 (Varios Artistas)

"Yo y Tú" - Beéle, Kevyn Mauricio Cruz "Keityn", Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele)

- Melhor Álbum de Rock -

"A La Mitad" – Beta 

"Malicia" – Mägo de Oz 

"Ceremonia" – 1915 

"Shine" – Fito Páez 

"La Frontera" – Viniloversus 

- Melhor Álbum de Música Alternativa -

"CUERPOS, Vol. 1" – Babasónicos 

"DESDE EL COMA" – BRUSES 

"FREE SPIRITS" – CA7RIEL & Paco Amoroso 

"Demian" – Teo Planell 

"LUX (Complete Works)" – Rosalía 

- Melhor Artista Revelação -

Delilah 

FABIAN 

Loulu Gilberto 

Arath Herce 

Macario Martínez 

maye 

Sofia Monroy 

Kendall Peña 

Dora Sanches 

ARIA VEGA 

Zeca Veloso 

- Artistas com mais indicações -

Édgar Barrera – 10 

KAROL G – 7 

Rosalía – 7 

CA7RIEL & Paco Amoroso – 7 

Jorge Drexler – 7  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mel/cjc/rm/aa

Tópicos relacionados:

entretenimiento eua grammy latam musica premio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay