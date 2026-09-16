Chefe da ONU pede 'coordenação global' sobre os riscos da IA

O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou nesta quarta-feira (16) a realização de uma "coordenação global" sobre a inteligência (IA) e alertou sobre uma "corrida ao abismo" diante das múltiplas manifestações que pedem a regulamentação desta tecnologia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"A ação em nível nacional é essencial. Mas uma coordenação global também é indispensável", disse Guterres em uma coletiva de imprensa, na qual alertou que "a IA não respeita fronteiras e tampouco seus riscos".

"Os governos devem assumir suas responsabilidades. A primeira responsabilidade de qualquer governo é proteger seus cidadãos, inclusive contra as ameaças relacionadas à inteligência artificial", disse o chefe das Nações Unidas.

Guterres acrescentou que este será "um tema de discussão" na Assembleia Geral da ONU que será realizada na próxima semana em Nova York.

"A inteligência artificial tem um potencial enorme para acelerar o desenvolvimento sustentável, melhorar o aprendizado, fortalecer os sistemas de saúde, impulsionar a resiliência climática e muito mais", afirmou.

"Mas um número crescente daqueles que a desenvolvem está soando o alarme, advertindo que o avanço está ocorrendo mais rápido do que a nossa compreensão dos riscos", acrescentou.

"O mundo não pode se dar ao luxo de uma corrida rumo ao abismo em matéria de segurança da IA", alertou.

Os apelos por uma melhor regulamentação da IA se multiplicaram nas últimas semanas após uma série de incidentes e advertências de vários diretores de empresas do setor.

OpenAI, Anthropic e Google DeepMind anunciaram na terça-feira (15) que trabalham na criação de um órgão de supervisão dos riscos associados a essa tecnologia.

Nesta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que reuniria grandes atores do setor para apoiar os esforços voltados a desacelerar o desenvolvimento dos modelos mais potentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rh/sia/cjc/dga/rm/aa