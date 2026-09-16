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EUA mantém Colômbia entre países que falharam no combate às drogas, mas elogia novo governo

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AFP
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Repórter
16/09/2026 13:15

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Os Estados Unidos mantiveram a Colômbia, nesta quarta-feira (16), em uma lista de quatro países que falharam em demonstrar avanços no combate ao tráfico de drogas, mas elogiaram os compromissos do novo governo de direita de Abelardo De la Espriella.

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O presidente americano, Donald Trump, manteve, assim, o status do país imposto no ano passado ao governo do então presidente Gustavo Petro, mas o informe anual reforça: "Se, como se espera, a Colômbia avançar (...) durante o próximo ano, vou considerar suspender a condição" atual.

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jz/mr/mvv/yr

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