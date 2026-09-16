'Estamos perdendo o controle', diz à AFP pioneiro da IA Yoshua Bengio

O cientista da computação canadense Yoshua Bengio, considerado um dos fundadores da inteligência artificial (IA), disse, em entrevista à AFP, que a humanidade está "perdendo o controle" desta tecnologia e que o mundo precisa de medidas de proteção similares aos controles impostos às armas nucleares.

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"Há um motivo pelo qual estas empresas estão dizendo que isto está avançando rápido demais, é que nós estamos perdendo o controle", afirmou Bengio, que em 2018 foi contemplado com o Prêmio Turing, considerado o Nobel da computação, juntamente com Geoffrey Hinton, amplamente conhecido como o "padrinho da IA".

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