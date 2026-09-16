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OMS vê 'sinais promissores' no combate ao ebola na RDC

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AF
AFP
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Repórter
16/09/2026 12:27

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O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou, nesta quarta-feira (16), que o combate à epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) mostra sinais "promissores", mas que ainda pode durar vários meses.

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"Agora começamos a observar sinais promissores que mostram que estamos avançando na luta contra a epidemia", declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus durante uma coletiva de imprensa na sede da organização, em Genebra.

A RDC declarou, em meados de maio, com várias semanas de atraso, sua décima sétima epidemia de ebola, uma doença extremamente mortal que, antes do surto atual, já havia causado mais de 15 mil mortes na África nos últimos 50 anos.

Até o momento, foram registrados mais de 7.200 casos, incluindo mais de 3.500 mortes, em sete províncias, indicou o chefe da OMS.

Ele explicou que a transmissão diminuiu nas áreas mais afetadas da província de Ituri, epicentro da epidemia, enquanto Kivu do Sul não registra nenhum caso novo desde maio.

"Os testes (clínicos) de tratamentos e de profilaxia pós-exposição estão se acelerando, graças a uma maior participação das comunidades", e "os testes clínicos de vacinas devem começar nas próximas semanas", indicou.

"Mas não se enganem, a epidemia continua avançando e causando mortes", advertiu.

Também destacou que "os principais indicadores ainda não estão melhorando como deveriam" e ressaltou que "a resposta terá que ser mantida e reforçada por muitos mais meses, que serão difíceis".

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apo/ag/sba/mab/an/rm/aa

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