Seleção Brasileira feminina jogará amistosos contra Argentina e Japão

A Seleção Brasileira feminina anunciou, nesta quarta-feira (16), que disputará dois amistosos em casa contra a Argentina em outubro e mais dois jogos no final do ano, fora de casa, contra o Japão, como parte de sua preparação para sediar a Copa do Mundo de 2027.

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"Estamos em uma reta final para definir nosso grupo para a Copa e, com certeza, essas duas Datas Fifa contribuirão muito para a nossa avaliação", afirmou o técnico Arthur Elias.

O clássico sul-americano ocorrerá primeiro em 10 de outubro no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e depois na Arena Pernambuco, em Recife, no dia 13 de outubro.

Elias anunciará a lista das convocadas para os duelos contra a Argentina na próxima terça-feira, no Rio de Janeiro.

Depois, a Seleção viajará ao Japão para enfrentar as anfitriãs nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro, nas cidades de Hiroshima e Okayama, respectivamente.

"A seleção japonesa é uma das favoritas para a Copa e sempre um confronto muito difícil pela qualidade das suas jogadoras e sua velocidade de jogo", disse o treinador, que prepara sua equipe para o torneio que disputará no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

O Brasil é o primeiro país sul-americano a organizar a Copa do Mundo feminina.

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