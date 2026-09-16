Greta Thunberg critica Ed Sheeran por controvérsia sobre comentários pró-palestinos

A ativista sueca Greta Thunberg e outros ativistas criticaram o cantor britânico Ed Sheeran depois que o rapper Macklemore foi retirado de sua turnê por fazer comentários pró-palestinos durante um show.

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Sheeran negou ter sido o responsável pela decisão de remover Macklemore e a atribuiu aos promotores da turnê. Apesar disso, vários artistas que participavam dos shows anunciaram que também estavam deixando a turnê.

"Ed, só há uma vítima aqui: o povo palestino", disseram Thunberg e o grupo ativista Humanti Project em uma publicação no Instagram na noite de terça-feira (15).

Segundo uma publicação de Sheeran, na qual enfatizou que a decisão foi tomada pelos promotores, as casas de shows da turnê "comunicaram que cancelariam os shows se ele (Macklemore) continuasse como artista de abertura".

No entanto, a controvérsia continuou com a saída de outros quatro artistas que acompanhavam Sheeran, em solidariedade ao rapper americano.

"Este é um sinal claro e inegável de que a consciência global mudou. A normalização de um estado de apartheid e as tentativas de encobrir ou justificar suas ações não serão mais toleradas", afirmaram Thunberg e os outros ativistas na publicação.

A controvérsia começou no início deste mês, em um show no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Durante sua apresentação, Macklemore gritou "Palestina livre!" e disse aos palestinos que "vocês não foram esquecidos".

Em sua mensagem de terça-feira, Sheeran explicou sua decisão de não comentar publicamente sobre questões políticas, especialmente a guerra em Gaza.

"Não sou cúmplice. Tenho minhas próprias opiniões sobre este conflito devastador. O fato de eu optar por não me pronunciar publicamente não significa que eu não me importo", declarou.

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