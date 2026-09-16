Secretário-geral da Liga Árabe condena suposto ataque contra Meca
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O secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Fahmy, condenou nesta quarta-feira (16) um suposto ataque contra a cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, atribuído aos houthis do Iêmen, que negaram a acusação.
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"Atentar contra a segurança de Meca e contra o caráter sagrado dos lugares santos do islã constitui um fato de extrema gravidade", afirmou em um comunicado, no qual elogiou o fato de a Força Aérea saudita ter interceptado o drone hostil.
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