Secretário-geral da Liga Árabe condena suposto ataque contra Meca

O secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Fahmy, condenou nesta quarta-feira (16) um suposto ataque contra a cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, atribuído aos houthis do Iêmen, que negaram a acusação.

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"Atentar contra a segurança de Meca e contra o caráter sagrado dos lugares santos do islã constitui um fato de extrema gravidade", afirmou em um comunicado, no qual elogiou o fato de a Força Aérea saudita ter interceptado o drone hostil.

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