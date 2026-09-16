Emporio Armani anuncia Dario Vitale como novo diretor criativo

A marca Armani, cujo fundador e proprietário morreu no ano passado, anunciou nesta quarta-feira (16) Dario Vitale como novo diretor criativo de sua linha mais acessível, a Emporio Armani.

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Vitale, que anteriormente criou para Miu Miu e Versace, será "o primeiro a ocupar esse cargo fora da família Armani", informou a empresa italiana fundada por Giorgio Armani.

Ele também assumirá o cargo de diretor criativo da Giorgio Armani Accessories.

"É uma honra assumir essa dupla função na Emporio Armani e na Giorgio Armani", declarou Vitale.

Na Versace, Vitale também foi o primeiro a supervisionar os designs da marca sem pertencer à família proprietária.

Sua permanência no cargo, no entanto, terminou antes do previsto devido à aquisição da empresa pelo Grupo Prada.

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