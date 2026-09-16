Renault investirá mais € 319 milhões no Brasil com a chinesa Geely

A Renault Geely do Brasil, subsidiária brasileira da montadora francesa na qual o grupo chinês Geely detém uma participação de 26,4%, investirá mais 319 milhões de euros no país (R$ 1,89 bilhão), segundo um comunicado recebido pela AFP nesta quarta-feira (16).

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A partir de 2027, a Renault Geely do Brasil produzirá, no maior mercado automotivo da América Latina, um novo modelo eletrificado da Renault, além do 100% elétrico Geely EX2, conforme o comunicado.

Esse novo investimento eleva para 899 milhões de euros (R$ 5,35 bilhões) o montante total destinado pelas empresas no período de 2025 a 2027.

"Além do lançamento de novos modelos, estamos preparando nossas operações para o futuro, combinando os pontos fortes das marcas Renault e Geely para oferecer aos clientes brasileiros tecnologias de ponta produzidas localmente, atendendo aos mais altos padrões de qualidade e competitividade", afirmou Ariel Montenegro, CEO da Renault Geely do Brasil.

Em novembro do ano passado, o Grupo Renault anunciou a conclusão de um acordo com a Geely para uma cooperação abrangente no Brasil, incluindo a produção de veículos da Geely na fábrica da Renault e o acesso a parte da rede de concessionárias da Renault. A montadora francesa também havia indicado que investiria cerca de 616 milhões de euros (cerca de R$ 3,66 bilhões) em seu complexo industrial no sul do país.

A Geely, uma das principais fabricantes chinesas de veículos, e o Grupo Renault estabeleceram diversas parcerias, incluindo a empresa conjunta Horse Powertrain, lançada em 2024, que produz motores para veículos a combustão e híbridos. A Geely também adquiriu uma participação de 34% na subsidiária coreana da Renault, a Renault Korea, em 2022.

O grupo automotivo francês, ainda fortemente dependente de um mercado europeu em baixa, viu suas vendas globais impulsionadas no primeiro semestre de 2026, graças, sobretudo, às suas parcerias.

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