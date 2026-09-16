Ex-presidente do Kosovo condenado a 25 anos de prisão por crimes de guerra

Um tribunal especial para o Kosovo, estabelecido em Haia, condenou nesta quarta-feira (16) o ex-presidente do país Hashim Thaçi a 25 anos de prisão por crimes de guerra cometidos pela guerrilha kosovar na década de 1990.

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Considerado um herói e símbolo da independência no país dos Bálcãs, a imagem de Thaçi foi manchada por seus vínculos com o crime organizado e pelas atrocidades cometidas durante e depois da guerra com a Sérvia (1998-1999).

O painel de juízes internacionais do Tribunal Especial para o Kosovo declarou o ex-presidente, de 58 anos, culpado de "detenção ilegal, tortura, assassinato e tratamento cruel".

"O Tribunal o condena a uma pena única de 25 anos de prisão, com dedução do período de detenção já cumprido", declarou o juiz-presidente Charles Smith durante a leitura do veredicto.

Thaçi ouviu de modo impassível o veredicto, que encerrou o julgamento em primeira instância iniciado há mais de três anos.

A corte especial responsabilizou o ex-chefe político do Exército de Libertação de Kosovo (ELK) por crimes cometidos por esta guerrilha contra as forças sérvias durante e logo após a guerra.

Presidente do Kosovo no momento de sua acusação, em novembro de 2020, Thaçi renunciou e se entregou em Haia, onde foi colocado em detenção.

Durante o julgamento, a acusação mencionou assassinatos, torturas, perseguições e detenções ilegais de pessoas em campos no Kosovo e no norte da Albânia.

Segundo o documento de acusação, os membros do ELK também atacaram centenas de civis: sérvios, ciganos e albaneses do Kosovo considerados opositores políticos.

Quase 13.000 pessoas morreram no conflito do Kosovo, incluindo 11.000 albaneses kosovares, a maioria civis.

A guerra terminou com uma campanha de bombardeios da Otan que forçou a retirada das forças sérvias do território.

Para a maioria dos habitantes do Kosovo de origem albanesa, Hashim Thaçi e o ELK são símbolos da luta pela independência.

Em 2008, o país declarou unilateralmente sua independência, que não foi reconhecida pela Sérvia, que considera Kosovo uma província, nem por países como Rússia ou China.

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