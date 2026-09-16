Presidente da Comissão Europeia propõe criação de conselho de segurança com Reino Unido, Canadá e Noruega

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs nesta quarta-feira (16) a criação de um Conselho Europeu de Segurança, que reuniria UE, Canadá, Noruega e Reino Unido.

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"A urgência é ainda maior hoje, dada a natureza e a magnitude dos riscos em jogo. Por isso, apresentaremos nossas ideias para que um Conselho Europeu de Segurança se torne realidade", declarou no Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

Ela também propôs um "protocolo de segurança de emergência", semelhante ao Artigo 4 do Tratado da Otan, que prevê reuniões de crise entre os membros da Aliança.

"Em caso de ativação por parte de um Estado-membro, todos os Estados-membros se reuniriam para coordenar uma resposta europeia, impedir qualquer nova escalada e mitigar as consequências", explicou.

Diante do aumento das crises, a Europa precisa estar melhor preparada, ressaltou.

"As ameaças híbridas enfrentadas pela Europa são cada vez menos híbridas e cada vez menos ameaças", afirmou, citando a "tentativa de ataque com drone" no aeroporto alemão de Leipzig, que Berlim atribuiu a Moscou.

Sobre a Ucrânia, que entrou em seu quinto ano de guerra contra a Rússia, Von der Leyen prometeu apoiar Kiev "mais do que nunca neste inverno de guerra, que será o pior de todos".

"Forneceremos ajuda humanitária e reforçaremos o fornecimento de energia e aquecimento à Ucrânia", declarou, sem revelar mais detalhes.

Ela também prometeu reforçar a defesa aérea da Ucrânia.

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