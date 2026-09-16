Desabamento de mina de ouro no Sudão deixa pelo menos 60 mortos

Pelo menos 60 pessoas morreram no desabamento de uma mina de ouro no sul do Sudão e várias continuam desaparecidas, informaram nesta quarta-feira (16) à AFP dois sobreviventes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os poços da mina de Al-Zaraa, perto da cidade de El-Nahud, em Kordofan Ocidental, começaram a desabar na terça-feira e até o momento foram recuperados 60 corpos. "Não sabemos quantos ainda estão lá dentro", disse à AFP um dos sobreviventes, Khair al-Sayyed Jabara.

As operações de resgate prosseguiram durante toda a noite com a ajuda de outros operários, que utilizaram as mesmas ferramentas rudimentares que empregam para extrair ouro.

"Todo mundo está trabalhando muito duro para recuperar os corpos ou encontrar sobreviventes, mas é difícil. Precisamos de máquinas pesadas para retirar as rochas e a terra", afirmou Sayyed Jabara.

Al-Amin Suleiman, outro mineiro que trabalhava na terça-feira perto de Al-Zaraa, disse à AFP que "os poços ficam muito próximos uns dos outros; se um desaba, derruba todos os que estão ao lado".

"Ainda há pessoas soterradas. Não acredito que estejam vivas", lamentou.

Desde o início, em abril de 2023, da guerra entre o Exército sudanês e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), as minas de ouro financiam o esforço bélico das duas partes.

O conflito devastou a já frágil economia do Sudão e deixou grande parte do país sem trabalho, empurrando muitos para uma perigosa corrida do ouro.

A mineração artesanal e em pequena escala, executada em minas abandonadas ou em áreas não oficiais como Al-Zaraa, responde pela maior parte do ouro extraído.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ab-bha/ris/pc/mas/fp