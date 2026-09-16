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Líder da UE pede luta contra 'ultranacionalistas' e 'antieuropeus'

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AFP
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Repórter
16/09/2026 06:21

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A presidente do braço Executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, pediu nesta quarta-feira (16) que os países lutem contra os "ultranacionalistas" e os "antieuropeus" em seu discurso de abertura do ano político, na sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo. 

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A recente vitória do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em uma eleição regional abalou o bloco, que terá pleitos importantes no próximo ano na França, Espanha e Itália, onde legendas de ultradireita aparecem com boas perspectivas.

"Sejam ultranacionalistas ou antieuropeus, interferências russas ou desinformação, os nomes mudam, mas o objetivo é o mesmo", declarou a presidente da Comissão Europeia.

"Desprezam nossos valores e querem quebrar a unidade europeia. Então vamos combater isso, mas também lutemos juntos por nossa ideia de Europa", acrescentou em seu discurso sobre o estado da União.

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adc/mad/dbh/mas/fp

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