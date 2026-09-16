Israel ameaça retomar a guerra em Gaza e expulsar os palestinos

O ministro da Defesa de Israel afirmou nesta quarta-feira (16) que é apenas uma questão de tempo até que o país retome a guerra em larga escala em Gaza e comece a expulsar seus dois milhões de palestinos.

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Israel Katz, conhecido por suas declarações contundentes, respondeu desta maneira às críticas de outro candidato da direita para as eleições de 27 de outubro. Ele afirmou que 70% de Gaza foram esvaziados de sua população durante a ofensiva israelense lançada após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Ele também destacou em um comunicado que o cessar-fogo anunciado em outubro de 2025 pelo presidente americano, Donald Trump, tinha "um valor supremo para todos os israelenses", por proporcionar o retorno dos reféns que ainda permaneciam no território palestino.

Porém, como o desarmamento do Hamas, parte do acordo, "não vai acontecer", segundo Katz, "o Exército israelense está preparado, assim que receber a diretriz de eliminar o Hamas, para concluir o trabalho, para que também possamos implementar o plano migratório".

Contudo, o embaixador dos Estados Unidos, Mike Huckabee, negou qualquer plano de "deslocar pessoas para fora de Gaza contra sua vontade".

Katz qualificou o plano migratório como voluntário e afirmou que a maioria dos palestinos deseja ir embora. Quase toda a população de Gaza foi deslocada internamente e a maior parte do território está em ruínas por causa da guerra.

O ataque de outubro de 2023 contra Israel matou 1.221 pessoas, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses. Os combatentes do Hamas também levaram 251 reféns para Gaza.

A campanha de represália de Israel em Gaza matou mais de 73.700 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas. O número é considerado confiável pela ONU.

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