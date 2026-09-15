Arábia Saudita acusa houthis de lançar drone contra Meca; rebeldes negam

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita afirmou nesta quarta-feira (15) ter destruído um drone lançado em direção à cidade sagrada de Meca pelos rebeldes houthis do Iêmen, grupo apoiado pelo Irã que desmentiu essa informação.

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“Na terça-feira, 15 de setembro de 2026, as Forças Reais Sauditas de Defesa Aérea conseguiram interceptar e destruir um drone hostil lançado pela milícia terrorista houthi antes que ingressasse no espaço aéreo restrito da capital sagrada” do islã, escreveu a aliança em um comunicado. “O drone foi interceptado ao sul da cidade de Meca”, detalhou.

O porta-voz da coalizão, general Turki Al Maliki, denunciou na nota “as tentativas desesperadas da milícia e de seus aliados de perturbar a segurança e a estabilidade e colocar em risco os visitantes da Mesquita Sagrada, os cidadãos e os residentes”.

Os houthis, por sua vez, negaram ter atacado Meca e qualificaram como “mentira” a versão de Riade.

“As acusações sobre o suposto ataque contra Meca são uma mentira batida, já utilizada anteriormente, que já não engana ninguém”, escreveu nol X Hazm al Asad, um líder houthi.

Por sua vez, a Organização para a Cooperação Islâmica condenou “os ataques atrozes perpetrados pelo grupo houthi contra a cidade de Meca e a região de Medina, bem como sua agressão contínua contra o Reino da Arábia Saudita”.

Esses ataques “profanam a santidade dos lugares sagrados e das mesquitas, e ferem os sentimentos dos muçulmanos de todo o mundo”, lamentou o bloco de países em um comunicado.

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