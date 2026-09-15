EUA prepara pacote de armas bilionário para Israel (imprensa)

O governo dos Estados Unidos está prestes a aprovar um pacote de armas de US$ 2,8 bilhões para Israel, um dos maiores pacotes de munições vendidos nos últimos anos, reportou nesta terça-feira a imprensa local.

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A informação, divulgada pelo jornal Washington Post, foi confirmada pelo New York Times e mostra o apoio contínuo dos Estados Unidos a Israel, que continua bombardeando a Faixa de Gaza, apesar de um cessar-fogo.

Segundo o Post, o pacote inclui algumas das munições mais destrutivas dos arsenais ocidentais, entre elas 20.000 MK-84, 20.000 BLU-117 e 20.000 ogivas I-2000 Penetrator.

Embora a operação seja descrita como uma venda, "ela é financiada por um mecanismo conhecido como Financiamento Militar Estrangeiro, por meio do qual os Estados Unidos fornecem o dinheiro que Israel usa para comprar as armas", explicou o Post.

Citando um funcionário, o New York Times informou que o governo do presidente Donald Trump havia aprovado a venda. Um funcionário do alto escalão do governo disse à AFP que "todas as vendas de armas para o exterior seguem o processo correspondente", mas não comentou as transações pendentes.

Já um porta-voz do Departamento de Estado disse à AFP que, "por política, o Departamento não comenta as vendas de armas propostas até que elas sejam notificadas formalmente ao Congresso".

A notícia sobre o acordo surgiu em meio à escassez de munições nas Forças Armadas americanas, cujos estoques estão se esgotando rapidamente devido à guerra com o Irã e ao fato de Washington ter gasto US$ 22,3 bilhões em munições entre 28 de fevereiro e 30 de junho.

Em fevereiro de 2025, o governo Trump aprovou a venda de mais de US$ 7,4 bilhões em bombas, mísseis e equipamentos relacionados para Israel, incluindo munições MK-84.

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