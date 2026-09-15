Israel prendeu jornalista palestino-americana na Cisjordânia, diz família

As autoridades israelenses detiveram nesta terça-feira (15) uma jornalista americana-palestina quando ela voltava de uma reportagem na Cisjordânia ocupada, informaram sua família e um de seus colegas.

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Naqaa Hamed “foi sequestrada hoje no posto de controle de Tuqu’, perto de Belém, quando voltava de cobrir o sofrimento dos palestinos”, declarou sua irmã, Fátima Bajes Salem, no Facebook, em um apelo por sua libertação.

A equipe de repórteres da qual Naqaa Hamed fazia parte foi detida por militares que a interrogaram “sobre os temas que ela cobria e o que estava filmando”, disse à AFP o jornalista Hamada Mansour, que estava com ela.

Segundo ele, o restante do grupo foi liberado, mas pediram a Naqaa Hamed que “pegasse seu telefone e seus pertences antes de ser colocada sob custódia”.

Mansour acrescentou que Naqaa Hamed foi detida ao voltar de uma reportagem para o canal de televisão público turco TRT.

De acordo com vários meios de comunicação, Naqaa Hamed também trabalhou até pouco tempo para o veículo iraniano Press TV, que reproduziu o anúncio de sua detenção apresentando-a como sua “correspondente na Cisjordânia”.

Mas, segundo Mansour, a jornalista já não trabalhava para a Press TV havia um mês e havia se tornado independente.

As autoridades israelenses não fizeram comentários públicos sobre o caso.

De acordo com o site de notícias israelense Ynet, que cita funcionários anônimos do exército, a jornalista enfrenta acusações de “colaboração com o inimigo”.

Israel e Irã se enfrentaram militarmente em várias ocasiões nos últimos anos, e o governo israelense considera a Press TV um órgão de propaganda do regime de Teerã.

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