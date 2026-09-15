Técnico da Venezuela deixa Soteldo e Savarino fora de amistosos na Ásia

O técnico da Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, voltou a deixar de fora os astros Yeferson Soteldo e Jefferson Savarino, ambos do Fluminense, para os amistosos que a equipe vai disputar na Ásia contra Japão, Coreia do Sul e Jordânia.

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A seleção 'vinotinto' vai enfrentar o Japão em Hiroshima no dia 28 de setembro, a Coreia do Sul em Busan no dia 2 de outubro e, quatro dias depois, jogará contra a Jordânia em Amã.

Vizcarrondo, que assumiu como interino em setembro do ano passado e foi efetivado no cargo em janeiro deste ano, tem a missão de preparar a equipe que buscará uma classificação inédita para a Copa do Mundo.

"Estamos dando uma continuidade, uma progressão a um grupo que está indo bem", por isso, "temos que valorizá-lo", disse o treinador em entrevista coletiva para explicar os critérios de sua convocação.

Vizcarrondo afirmou que seria "injusto" não dar sequência aos novos jogadores que conquistaram espaço na equipe.

O treinador, que já comandou as seleções Sub-23 e Sub-20, lançou jovens talentos e afastou medalhões como Salomón Rondón (Pachuca), de 36 anos, além de Soteldo e Savarino, ambos com 29 anos.

"Como disse antes, já temos que virar a página", respondeu ele ao ser perguntado sobre as ausências dos jogadores do Fluminense.

Vizcarrondo se disse um "protetor" de sua seleção e do ambiente interno da equipe. "Não gosto de me envolver nesse clima de polêmica", ressaltou.

"É uma decisão que tomamos com base em muitos fatores", explicou.

O treinador acrescentou que não fecha as portas para nenhum jogador, mas avisou que não continuará se justificando sobre suas decisões ao fazer as convocações.

-- Lista de convocados:

Goleiros: José David Contreras, Cristopher Varela, Joel Graterol e Frankarlos Benítez.

Defensores: Teo Quintero, Luis Balbo, Juan David Sánchez, Christian Makoun, Nahuel Ferraresi, Jordan Osorio, Andrusw Araujo, Bianeider Tamayo, Carlos Vivas, Jon Aramburu, Delvin Alfonso e Román Davis.

Meio-campistas: Cristian Cásseres Jr., Daniel Pereira, Marco Libra, Yangel Herrera, Sebastián Mendoza, Nicola Profeta, Telasco Segovia e Wikelman Carmona.

Atacantes: Gleiker Mendoza, Edson Tortolero, Yerwin Sulbarán, David Martínez, Ender Echenique, Jesús Ramínrez, Kevin Kelsy, Jhonder Cádiz, Jovanny Bolívar, Bryan Castillo.

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