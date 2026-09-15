Real Madrid vence Elche com gol salvador de Espí

Com um gol nos acréscimos de Carlos Espí, o Real Madrid venceu o Elche por 3 a 2 nesta terça-feira (15), pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol, em mais um jogo no qual o time merengue mostrou tanto o seu melhor quanto o seu pior lado.

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Um gol contra do goleiro Matías Dituro (25'), em uma cobrança de falta de Arda Güler, e outro gol de Kylian Mbappé (33') colocaram o Real Madrid à frente, mas Abiel Osorio diminuiu de cabeça (71') e Fer Niño deixou tudo igual (83').

Os gols do Elche deram emoção aos minutos finais de uma partida que acabou sendo salva pelo atacante Carlos Espí (90'+1), que havia entrado pouco antes no lugar de Trent Alexander-Arnold.

"Com as mudanças no final, arrisquei tudo. Vencemos, poderíamos ter perdido, mas é preciso fazer isso, porque o empate não serve", disse o técnico merengue, José Mourinho.

Com a vitória, o Real Madrid se mantém na vice-liderança, empatado em pontos com o líder Barcelona, que joga na quarta-feira contra o Racing Santander.

Nos demais jogos disputados nesta terça, o Rayo Vallecano venceu por 2 a 1 o Espanyol, que terminou com dez em campo pela expulsão de Omar El Hilali (90'+8).

O Espanyol reagiu tarde aos gols de Álvaro García (3') e Adrià Pedrosa (26'), e só conseguiu diminuir no segundo tempo com Roberto Fernández (54').

O Valencia, por sua vez, conquistou sua primeira vitória na temporada, ao bater o Alavés por 1 a 0 com gol de Luis Rioja, apenas dois dias depois de demitir o técnico Carlos Corberán.

--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Quinta-feira:

Real Sociedad - Celta de Vigo 0 - 0

Terça-feira, 15 de setembro

Rayo Vallecano - Espanyol 2 - 1

Alavés - Valencia 0 - 1

Elche - Real Madrid 2 - 3

Quarta-feira:

(14h00) Atlético de Madrid - Osasuna

Deportivo de A Coruña - Sevilla

(16h30) Barcelona - Racing Santander

Levante - Athletic Bilbao

Quinta-feira:

(14h00) Betis - Getafe

(16h30) Málaga - Villarreal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 15 5 5 0 0 21 4 17

2. Real Madrid 15 6 5 0 1 17 6 11

3. Betis 12 5 4 0 1 7 6 1

4. Alavés 10 6 3 1 2 11 6 5

5. Atlético de Madrid 10 5 3 1 1 10 6 4

6. Sevilla 10 5 3 1 1 8 6 2

7. Deportivo de A Coruña 9 5 2 3 0 9 6 3

8. Espanyol 7 6 2 1 3 9 7 2

9. Athletic Bilbao 7 5 2 1 2 7 6 1

10. Racing Santander 7 5 2 1 2 9 9 0

11. Osasuna 7 5 2 1 2 5 8 -3

12. Rayo Vallecano 7 6 2 1 3 10 15 -5

13. Real Sociedad 7 6 2 1 3 6 11 -5

14. Levante 5 5 1 2 2 7 9 -2

15. Getafe 5 5 1 2 2 3 6 -3

16. Celta de Vigo 4 6 0 4 2 3 6 -3

17. Valencia 4 6 1 1 4 2 10 -8

18. Málaga 3 5 0 3 2 2 8 -6

19. Villarreal 2 5 0 2 3 7 10 -3

20. Elche 2 6 0 2 4 8 16 -8

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