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Real Madrid vence Elche com gol salvador de Espí

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Repórter
15/09/2026 19:27

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Com um gol nos acréscimos de Carlos Espí, o Real Madrid venceu o Elche por 3 a 2 nesta terça-feira (15), pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol, em mais um jogo no qual o time merengue mostrou tanto o seu melhor quanto o seu pior lado.

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Um gol contra do goleiro Matías Dituro (25'), em uma cobrança de falta de Arda Güler, e outro gol de Kylian Mbappé (33') colocaram o Real Madrid à frente, mas Abiel Osorio diminuiu de cabeça (71') e Fer Niño deixou tudo igual (83').

Os gols do Elche deram emoção aos minutos finais de uma partida que acabou sendo salva pelo atacante Carlos Espí (90'+1), que havia entrado pouco antes no lugar de Trent Alexander-Arnold.

"Com as mudanças no final, arrisquei tudo. Vencemos, poderíamos ter perdido, mas é preciso fazer isso, porque o empate não serve", disse o técnico merengue, José Mourinho.

Com a vitória, o Real Madrid se mantém na vice-liderança, empatado em pontos com o líder Barcelona, que joga na quarta-feira contra o Racing Santander.

Nos demais jogos disputados nesta terça, o Rayo Vallecano venceu por 2 a 1 o Espanyol, que terminou com dez em campo pela expulsão de Omar El Hilali (90'+8).

O Espanyol reagiu tarde aos gols de Álvaro García (3') e Adrià Pedrosa (26'), e só conseguiu diminuir no segundo tempo com Roberto Fernández (54').

O Valencia, por sua vez, conquistou sua primeira vitória na temporada, ao bater o Alavés por 1 a 0 com gol de Luis Rioja, apenas dois dias depois de demitir o técnico Carlos Corberán.

--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

   Quinta-feira:

   Real Sociedad - Celta de Vigo                  0 - 0

  

   Terça-feira, 15 de setembro

   Rayo Vallecano - Espanyol                      2 - 1

   Alavés - Valencia                              0 - 1

   Elche - Real Madrid                            2 - 3

  

   Quarta-feira:

   (14h00) Atlético de Madrid - Osasuna                 

           Deportivo de A Coruña - Sevilla              

   (16h30) Barcelona - Racing Santander                

           Levante - Athletic Bilbao                   

  

   Quinta-feira:

   (14h00) Betis - Getafe                              

   (16h30) Málaga - Villarreal                         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               15   5   5   0   0  21   4  17

    2. Real Madrid             15   6   5   0   1  17   6  11

    3. Betis                   12   5   4   0   1   7   6   1

    4. Alavés                  10   6   3   1   2  11   6   5

    5. Atlético de Madrid      10   5   3   1   1  10   6   4

    6. Sevilla                 10   5   3   1   1   8   6   2

    7. Deportivo de A Coruña    9   5   2   3   0   9   6   3

    8. Espanyol                 7   6   2   1   3   9   7   2

    9. Athletic Bilbao          7   5   2   1   2   7   6   1

   10. Racing Santander         7   5   2   1   2   9   9   0

   11. Osasuna                  7   5   2   1   2   5   8  -3

   12. Rayo Vallecano           7   6   2   1   3  10  15  -5

   13. Real Sociedad            7   6   2   1   3   6  11  -5

   14. Levante                  5   5   1   2   2   7   9  -2

   15. Getafe                   5   5   1   2   2   3   6  -3

   16. Celta de Vigo            4   6   0   4   2   3   6  -3

   17. Valencia                 4   6   1   1   4   2  10  -8

   18. Málaga                   3   5   0   3   2   2   8  -6

   19. Villarreal               2   5   0   2   3   7  10  -3

   20. Elche                    2   6   0   2   4   8  16  -8

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