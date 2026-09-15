Petróleo e rendimento dos títulos dos EUA pressionam Wall Street

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (15), pressionada pela nova alta dos preços do petróleo e pelos rendimentos ainda elevados dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, na véspera da aguardada reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

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O índice Dow Jones caiu 0,63%, o Nasdaq recuou 0,78% e o S&P 500 perdeu 0,45%.

“Estamos observando uma fraqueza generalizada no mercado de ações”, afirmaram analistas da Briefing.com.

Em meio às tensões no Oriente Médio, os preços do petróleo seguem em alta, alimentando temores de inflação.

Nesse contexto, o rendimento dos títulos do Tesouro americano de dez anos atingiu nesta terça-feira o patamar de 5,03%, o nível mais alto desde 2007. Posteriormente, cedeu ligeiramente e voltou para perto de 5%.

Os investidores do mercado de dívida exigem retornos mais elevados para adquirir esses papéis, como forma de compensar a alta dos preços.

“Rendimentos mais altos dos títulos afetam diretamente as finanças dos lares”, observou Mark Malek, da Siebert Financial, destacando que eles servem de referência tanto para as taxas de financiamento imobiliário quanto para o crédito ao consumidor.

Além disso, a elevação desses rendimentos também pesa sobre as empresas, que tendem a reduzir investimentos e contratar menos funcionários, aumentando a preocupação em Wall Street.

Diante desse cenário, “os mercados apostam cada vez mais em uma política monetária rígida” por parte do Fed, avaliou Adam Turnquist, da KPL Financial.

Se isso ocorrer, a decisão anunciada nesta quarta-feira (16), após a reunião do banco central, representará o primeiro aumento de juros em quase três anos.

Alguns analistas, porém, mantêm cautela e acreditam que o Fed poderá optar por deixar as taxas inalteradas, atualmente entre 3,50% e 3,75% desde dezembro.

Kevin Warsh, que assumiu a presidência do Fed em maio, tem adotado uma postura bastante cautelosa em suas comunicações públicas.

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