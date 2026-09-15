Democratas acusam diretor do FBI de intimidar jornalistas

Senadores democratas acusaram nesta terça-feira (15) o diretor do FBI, Kash Patel, de abusar do cargo para intimidar jornalistas.

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À frente da agência federal de investigações, Patel rejeitou com veemência as acusações durante uma audiência da Comissão Judiciária do Senado e elogiou o histórico do FBI na redução da criminalidade violenta, no combate ao tráfico de drogas e no processamento de casos de fraude.

Patel e vários senadores democratas trocaram ataques pessoais durante a audiência, que se estendeu por quatro horas e meia.

“Como um valentão, você está usando sua agência para perseguir jornalistas”, afirmou o senador Cory Booker, democrata de Nova Jersey. “Jornalistas escreveram sobre o presidente, e o seu departamento foi às casas deles e intimou suas mães a depor.”

“Uma jornalista escreveu sobre você, e sua agência consultou seus antecedentes nos registros e abriu uma investigação”, acrescentou Booker.

O diretor do FBI classificou como uma “mentira completa” a alegação de que teria usado recursos da agência para perseguir jornalistas.

Desde que assumiu o comando da agência, Patel tem sido acusado de promover uma expurgação de agentes considerados desleais ao presidente Donald Trump.

Entre os demitidos estão dezenas de agentes que trabalharam em processos criminais apresentados contra Trump após sua saída da Casa Branca, em 2021.

Questionado pelos senadores sobre essas saídas, Patel afirmou nesta terça-feira que “não houve nenhuma expurgação” e sustentou que a ampla maioria dos agentes que deixaram o FBI se aposentou voluntariamente.

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