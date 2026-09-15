Liverpool elimina Tottenham na Copa da Liga Inglesa; Arsenal também avança

O Liverpool avançou na Copa da Liga Inglesa ao derrotar o Tottenham por 3 a 1 nesta terça-feira (15), em Anfield, enquanto o Arsenal eliminou o Ipswich com uma vitória fora de casa por 4 a 2.

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Nos demais jogos disputados nesta terça, o Brentford venceu por 2 a 1 o Reading (3ª divisão), enquanto o Fulham bateu o West Ham por 3 a 2.

O grande duelo da noite aconteceu em Anfield e terminou com vitória dos 'Reds' sobre os 'Spurs', ambos em campo com times mistos.

O Liverpool foi mais eficiente nas finalizações e abriu vantagem com o argentino Alexis Mac Allister (21') e o holandês Cody Gakpo (54'), que marcou seu décimo gol em 13 jogos pelo clube nesta competição.

O Tottenham esbarrou várias vezes no goleiro Giorgi Mamardashvili, titular no lugar do poupado Alisson, mas conseguiu diminuir com a cabeçada de Conor Gallagher (69'), que cabeceou livre na área após cobrança de escanteio.

Foi um gol importante para o time londrino, que não marcava desde o dia 26 de agosto, na fase anterior da Copa da Liga, contra o Charlton (5 a 1), time da 2ª divisão.

O Tottenham, 17º colocado no Campeonato Inglês, mostrou garra e deu sinais animadores nesta terça-feira, mas sofreu um duro golpe nos acréscimos com o golaço do húngaro Dominik Szoboszlai (90'+1), que dominou no peito e bateu de primeira para marcar.

- Arsenal começa forte -

O atual campeão inglês, o Arsenal, também fez jus à sua condição de favorito contra o Ipswich, dando tempo de jogo a jovens promessas e a jogadores que costumam ficar no banco de reservas.

Max Dowman, de 16 anos, e Marli Salmon, de 17, foram utilizados pela primeira vez nesta temporada pelo técnico Mikel Arteta. Eles dividiram o campo desde o início com reservas habituais muito mais experientes, como Noni Madueke, Eberechi Eze ou Viktor Gyökeres.

Jogando como meia-atacante, Dowman deu um show com dois gols (7' e 47'). No primeiro, recuperou a bola, driblou em velocidade e finalizou com perfeição.

Noni Madueke (16') e Mikel Merino (58') também contribuíram para que os 'Gunners' garantissem sua sétima vitória em sete jogos nesta temporada, entre todas as competições.

Com a goleada do Arsenal já construída, o Ipswich só diminuiu com os gols de Anis Mehmeti (62') e Chuba Akpom (90'+1).

-- Jogos da 3ª fase da Copa da Liga Inglesa:

Terça-feira:

(+) Peterborough United (D3) - Barnsley (D3) 3 - 3, (7-6 nos pênaltis)

West Ham (D2) - (+) Fulham 2 - 3

Ipswich Town - (+) Arsenal 2 - 4

(+) Liverpool - Tottenham 3 - 1

Reading (D3) - (+) Brentford 1 - 2

- Já disputados:

Terça-feira, 8 de setembro:

(+) Crystal Palace - Middlesbrough (D2) 3 - 0

(+) Sunderland - Hull 1 - 0

(+) Bournemouth - Lincoln City (D2) 4 - 0

Leyton Orient (D3) - (+) Bradford City (D3) 1 - 3

Millwall (D2) - (+) Newcastle 0 - 1

Quarta-feira, 9 de setembro:

(+) Chelsea - Leeds United 6 - 3

- Próximos jogos:

Quarta-feira, 16 de setembro:

Fleetwood Town (D4) - Sheffield United (D2)

Everton - Wolverhampton (D2)

Manchester United - Brighton

Coventry - Aston Villa

Quinta-feira, 17 de setembro:

Manchester City - Norwich City (D2)

(+): Classificados para a próxima fase.

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