Messi se despedirá da Argentina em amistoso em outubro, em Buenos Aires

A relação entre Lionel Messi e a seleção argentina terá uma noite de despedida: o craque dirá adeus aos torcedores no amistoso que a 'Albiceleste' vai disputar contra o Benin, em 6 de outubro, em Buenos Aires.

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O anúncio ocorre duas semanas depois de Messi, de 39 anos, anunciar "com dor na alma" sua aposentadoria da seleção, que conduziu à glória na Copa do Mundo de 2022 e ao vice-campeonato mundial em 2014 e em 2026.

"Decidimos convidar o melhor jogador do mundo, o símbolo da nossa seleção, o nosso capitão Lionel Andrés Messi, para que ele possa ter a despedida que realmente merece", disse nesta terça-feira (15) o presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, em um vídeo publicado na rede social X.

A jogo contra o Benin será disputado no estádio Monumental, casa do River Plate. Tapia convidou "todos os campeões mundiais" de 2022 para acompanhar Messi em sua despedida definitiva.

"Depois de receber a confirmação de Lionel, convidamos todos os campeões do mundo que participaram com ele da Copa do Catar, em 2022, para que, com suas famílias, o acompanhem na partida, que será inesquecível", disse o dirigente.

A Argentina iniciará uma série de três amistosos contra a Bolívia, em 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, na província de Córdoba.

Será o primeiro jogo da equipe desde a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, em 19 de julho, em East Rutherford, Nova Jersey.

Depois, a 'Albiceleste' retornará a Buenos Aires para enfrentar Burkina Faso, em 3 de outubro, e Benin, no dia 6.

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