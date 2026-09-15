Promotores não pedirão pena de morte para filho do cineasta Rob Reiner

O filho da lenda de Hollywood Rob Reiner não enfrentará a pena de morte no julgamento pelo homicídio de seus pais, informaram nesta terça-feira (15) promotores do condado de Los Angeles.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nick Reiner, de 33 anos, foi preso em dezembro de 2025 depois que os corpos de seus pais foram encontrados na casa da família no bairro nobre de Brentwood, em Los Angeles.

Ele se declarou inocente das duas acusações de homicídio com circunstâncias especiais por múltiplos homicídios e assassinato mediante perseguição.

Seu pai, Rob Reiner, de 78 anos — diretor de filmes como "Harry e Sally - Feitos um para o Outro" e "Questão de Honra" —, e sua esposa, Michele Singer, de 70, foram mortos a facadas.

O promotor distrital do condado de Los Angeles, Nathan Hochman, afirmou que a decisão de não pedir a pena de morte foi tomada após uma "análise exaustiva", que incluiu conversas com a família Reiner.

A pena máxima que Nick Reiner poderá receber será prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O promotor estimou que o julgamento não começará antes de 2027.

Nick Reiner tem histórico de dependência química e problemas de saúde mental.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mdo/mjf/cjc/vel/lm/ic