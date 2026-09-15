Lens demite técnico Dino Toppmöller após seis jogos

O Lens anunciou a demissão do técnico alemão Dino Toppmöller nesta terça-feira (15), após apenas seis jogos à frente da equipe, apesar do título da Supercopa da França em meados de agosto contra o Paris Saint-Germain e da vitória sobre o Slavia Praga na primeira rodada da Liga dos Campeões.

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De volta ao clube como assistente técnico de Toppmöller, o ex-capitão do Lens Yannick Cahuzac vai comandar a equipe contra o Monaco na próxima sexta-feira, na abertura da 5ª rodada do Campeonato Francês.

"Após inúmeras conversas sobre a vida do grupo, o funcionamento e a organização da comissão técnica, o Lens comunicou ao treinador a intenção de reformulá-la", explicou o clube em comunicado.

"Dado que essas evoluções estruturais não puderam ser compartilhadas por Dino Toppmöller, o clube, em sua responsabilidade, tomou a decisão de encerrar sua missão, bem como a de seus dois auxiliares", acrescenta a nota.

Toppmöller assumiu o cargo em meados de junho com a difícil tarefa de substituir Pierre Sage, que levou o Lens ao título da Copa da França e ao segundo lugar no Campeonato Francês na temporada passada.

O técnico alemão de 45 anos iniciou seu trabalho conquistando a Supercopa da França em cima do poderoso PSG.

No entanto, a equipe viveu depois um início de temporada mais delicado, com apenas quatro pontos em quatro rodadas no Francês e a vitória na Champions, fora de casa, contra o Slavia Praga.

Toppmöller também teve dificuldades para encontrar um esquema ideal e frequentemente se viu obrigado mexer no time titular devido a inúmeras lesões neste início de temporada (Baidoo, Nawrocki, Abdulhamid, Edouard e Titraoui).

"O clube também destacou que o treinador aceitou abrir mão de uma parte substancial de sua multa rescisória", ressaltou o Lens em seu comunicado.

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