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Presidente da Finlândia diz à AFP que Trump "tem sido bom para a Otan"

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AFP
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Repórter
15/09/2026 16:38

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O presidente Donald Trump fortaleceu a Otan ao pressionar os aliados a aumentarem seus gastos com a defesa, afirmou, nesta terça-feira (15), o presidente finlandês, Alexander Stubb, que definiu o vínculo com seu par americano como uma relação "pragmática".

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"Acho que ele tem sido muito bom para a Otan, no sentido de que os Estados-membros aumentaram seus gastos com a defesa. Para um país na linha de frente como a Finlândia, esta uma coisa boa", disse Stubb em uma entrevista exclusiva com a AFP. 

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ank-cbw/nzg/an/cjc/mvv

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