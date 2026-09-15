Argentina anuncia primeiros amistosos após saída de Messi

A Argentina fará amistosos contra Bolívia, Burkina Faso e Benin em setembro e outubro, informou nesta terça-feira (15) a Associação do Futebol Argentino (AFA), em seus primeiros jogos desde que Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da 'Albiceleste'.

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A seleção comandada pelo técnico Lionel Scaloni começará a data Fifa contra a Bolívia no dia 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, na província de Córdoba.

Será o retorno da equipe desde a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, no dia 19 de julho, em East Rutherford, Nova Jersey.

Na sequência, a Argentina volta a Buenos Aires para enfrentar Burkina Faso (3 de outubro) e Benin (6 de outubro) no estádio Monumental, casa do River Plate.

O jogo contra a Bolívia deverá ser disputado com capacidade de público reduzida a 50%, em cumprimento a uma punição imposta pela Fifa.

A entidade máxima do futebol puniu a 'Albiceleste' depois que alguns de seus jogadores exibiram uma faixa com os dizeres "As Malvinas são argentinas", após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo.

A AFA anunciou que a concentração da seleção se estenderá de 21 de setembro a 6 de outubro, embora ainda não tenha divulgado a lista de jogadores convocados por Scaloni para os três amistosos.

Se os jogos forem classificados pela Fifa como Classe A, contarão para o cumprimento das suspensões dos jogadores punidos devido aos incidentes ocorridos após a final da Copa do Mundo.

O volante Leandro Paredes foi suspenso por dez jogos; o lateral Nahuel Molina, por sete; e o meia-atacante Thiago Almada, por um. Já o membro da comissão técnica Roberto Ayala foi punido com três jogos de suspensão.

A série de amistosos marcará o início de uma nova etapa para a vice-campeã mundial sem Messi, que no final de agosto anunciou sua aposentadoria da seleção.

O astro de 39 anos encerrou assim uma trajetória de duas décadas, coroada com o título da Copa do Mundo de 2022.

A continuidade de Scaloni também é uma incógnita. Após a derrota para a Espanha, ele deixou no ar a possibilidade de não renovar seu contrato, que termina em 31 de dezembro.

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