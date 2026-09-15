Juiz decide que nome de Trump não pode ser reincorporado ao Kennedy Center

Um juiz federal dos Estados Unidos decidiu, nesta terça-feira (15), que o nome do presidente americano, Donald Trump, não pode ser reincorporado à fachada do centro cultural Kennedy Center, contrariando o desejo de seu conselho administrativo, que tentou se esquivar de uma ordem similar anterior.

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A decisão ocorre no momento em que o conselho - que Trump encheu de aliados - tem previsto se reunir para avaliar o fechamento emergencial do centro por obras de renovação, alegando motivos fiscais e de segurança.

"Em poucas palavras", escreveu o juiz Christopher Cooper em sua decisão, o conselho "não pode instalar memoriais para o presidente Trump, nem para ninguém, nem nada mais no Kennedy Center sem a aprovação do Congresso".

Cooper tinha ordenado anteriormente que o nome de Trump fosse retirado da fachada do Kennedy Center e anulou a decisão do conselho do ano passado de renomear a instituição como "Trump-Kennedy Center".

Os operários retiraram o nome de Trump do edifício em junho, mas desde então os andaimes e as lonas permaneceram no local.

No mês passado, o conselho avançou em um plano para adicionar um novo letreiro ao edifício, que diria: "Renovado e restaurado pelo presidente Donald J. Trump".

Cooper afirmou, nesta terça-feira, que esse plano violava sua decisão anterior.

Enquanto isso, o conselho tinha previsto se reunir nesta terça-feira e votar um possível fechamento do centro por vários anos para avançar nas importantes renovações solicitadas por Trump.

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