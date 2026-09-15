Morre aos 85 anos, em Paris, documentarista chileno Patricio Guzmán

O cineasta chileno Patricio Guzmán, autor de documentários multipremiados como "A Batalha do Chile" e "Nostalgia da Luz", faleceu nesta terça-feira (15) aos 85 anos, em Paris, informou sua esposa à AFP.

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Guzmán, que viveu no exílio durante grande parte de sua vida, especialmente em Cuba, Espanha e França, morreu esta madrugada de parada cardiorrespiratória em um hospital da capital francesa, segundo fontes próximas da família.

Uma de suas primeiras obras, a trilogia de "A Batalha do Chile", filmada entre 1972 e 1973, sobre o governo do socialista Salvador Allende e sua derrubada em um golpe de Estado, estabeleceu as bases de sua cinematografia.

As gravações destes três filmes, considerados entre os grandes documentários políticos da história, se estenderam até o dia do golpe de Estado, em 11 de setembro de 1973, que deu início à ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Lamentamos profundamente a partida de Patricio Guzmán, Prêmio Nacional de Artes da Representação e Audiovisuais 2023, figura fundamental do cinema e da cultura nacional", assinalou o Ministério das Culturas do Chile em sua conta no Instagram.

"Através de sua obra, Patricio Guzmán construiu um legado que transcendeu nossas fronteiras e que seguirá dialogando com as novas gerações", acrescentou a mensagem, acompanhada de uma foto do cineasta.

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