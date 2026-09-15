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EUA cria unidade para compartilhar inteligência com Arábia Saudita

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AFP
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Repórter
15/09/2026 14:09

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Uma unidade militar dos Estados Unidos trabalha para fortalecer o compartilhamento de informações de inteligência e o apoio ao planejamento com as forças armadas sauditas, disse um oficial americano nesta terça-feira (15), enquanto o reino enfrenta ataques dos houthis, grupo armado apoiado pelo Irã. 

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O Comando Central dos EUA "tem uma força-tarefa em campo para aprimorar o compartilhamento de informações de inteligência e o apoio ao planejamento com as forças sauditas", disse o oficial, falando sob condição de anonimato. 

Os houthis do Iêmen, que controlam grandes áreas do país, incluindo a capital Saná, intensificaram os combates contra as forças governamentais desde que a guerra civil recomeçou em julho. 

O governo recebe apoio da vizinha Arábia Saudita, que está sob bloqueio marítimo do grupo rebelde e cujos navios começaram a ser atacados no Mar Vermelho. 

Na semana passada, os houthis tomaram o controle da costa iemenita do Mar Vermelho e do Estreito de Bab el-Mandeb, uma passagem vital devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irã, outra importante rota de navegação para hidrocarbonetos no Oriente Médio. 

Os houthis também atacaram a infraestrutura petrolífera na Arábia Saudita, o principal exportador mundial de petróleo, e o grupo afirma que o reino respondeu com dezenas de ataques aéreos no Iêmen.

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wd/mjf/cjc/mr/aa

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