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Procurador busca indiciar ex-presidente do Líbano por explosão no porto em 2020

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AF
AFP
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Repórter
15/09/2026 13:57

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Um procurador libanês solicitou, nesta terça-feira (15), que o ex-presidente Michel Aoun seja processado pela explosão no porto de Beirute em 2020, que matou mais de 200 pessoas, informou uma fonte judicial à AFP. 

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O procurador, perante o Tribunal de Cassação do Líbano, pediu ao juiz Tarek Bitar, que preside o caso, que "apresente acusações contra o ex-presidente Aoun, visto que ele tinha conhecimento prévio da presença de nitrato de amônio no porto e dos seus perigos, sem ter tomado as medidas necessárias ou encaminhado o assunto ao Conselho Supremo de Defesa", disse a fonte, que pediu para permanecer anônima. 

Em 4 de agosto de 2020, uma das maiores explosões não nucleares da história devastou bairros inteiros da capital libanesa, matando mais de 200 pessoas e ferindo 6.500. 

Segundo as autoridades, essa catástrofe foi desencadeada por um incêndio em um depósito portuário onde toneladas de nitrato de amônio, usado como fertilizante, estavam armazenadas sem as devidas precauções.

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str-lk/nad/jfx/ahg/mab/aa

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