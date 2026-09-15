Secretário do Tesouro dos EUA anuncia que se reunirá com seu homólogo chinês neste fim de semana

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, informou nesta terça-feira (15) que se reunirá com seu homólogo chinês, He Lifeng, neste fim de semana, a poucos dias de um encontro entre os presidentes de ambos os países em Washington, para tratar de temas como as sanções ao Irã.

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Questionado por legisladores sobre as medidas tomadas para impedir que Teerã contorne as sanções impostas por Washington em meio ao conflito do Oriente Médio, Bessent respondeu que os avisos da Casa Branca foram ouvidos por Pequim.

"Sancionamos três bancos. Com a China, mantivemos conversas privadas muito positivas, e espero que elas continuem neste fim de semana, quando eu me reunir com meu homólogo chinês, o vice-primeiro-ministro He Lifeng", declarou Bessent diante da Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes.

"Tenho certeza de que continuarão durante a visita de Estado do presidente Xi", acrescentou.

Está previsto que o presidente chinês, Xi Jinping, visite Washington em 24 de setembro para se reunir com Donald Trump.

Uma fonte próxima às conversações previstas para este fim de semana havia assegurado à AFP que é provável que ocorram discussões sobre a inteligência artificial.

O Departamento do Tesouro não respondeu de imediato às perguntas sobre esse assunto.

Bessent havia anunciado, anteriormente, um "Dia D econômico" para o Irã, comprometendo-se a asfixiar Teerã economicamente.

A China é um dos principais parceiros econômicos do Irã, de quem compra grande parte de sua produção de petróleo, e também é um importante apoio diplomático.

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