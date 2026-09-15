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Trump critica decisão 'horrível' da Suprema Corte sobre voto por correio

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AFP
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Repórter
15/09/2026 11:21

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Suprema Corte nesta terça-feira (15), depois que o tribunal rejeitou seu pedido para suspender uma ordem que bloqueia seu polêmico plano de restringir o voto por correio, e acusou a instituição de se deixar intimidar pelos democratas.

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"Certos juízes estão petrificados com estes democratas malucos e depravados, e são totalmente incapazes de mostrar a coragem necessária para salvar a nossa América",  publicou em sua plataforma Truth Social.

Ele chamou a decisão de "horrível" e "altamente política".

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ft/msp/mr/fp/aa

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