Ex-presidente filipino Duterte sofre de perda significativa de memória, diz sua defesa

O ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte sofre de uma perda significativa de memória e, por vezes, chega a esquecer até mesmo o nome do seu advogado, segundo a equipe de defesa que está preparando seu caso no Tribunal Penal Internacional (TPI).

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Duterte, de 81 anos, enfrenta acusações por crimes contra a humanidade em sua chamada "guerra às drogas", durante a qual milhares de pessoas morreram, segundo a promotoria.

O início de seu julgamento está previsto para 30 de novembro, mas os juízes analisam atualmente se ele está mentalmente apto para ser julgado e ordenaram uma avaliação médica a cargo de três especialistas.

Segundo um documento de 13 páginas apresentado pela defesa, Duterte "sofre uma deterioração significativa da memória que o impede de reter informações recentes e de acessar suas lembranças de maneira confiável".

Isso o impede de participar adequadamente do processo e até mesmo "dar instruções apropriadas ao seu advogado principal, cujo nome só lembra às vezes", afirma seu principal advogado de defesa, Peter Haynes.

Por sua vez, a Promotoria concluiu em um documento de sete páginas, parcialmente censurado, que Duterte "é capaz de exercer de maneira significativa seus direitos processuais", estando "em condições de ser julgado".

Segundo as normas do TPI, um processo não pode continuar se o acusado é incapaz de compreender as denúncias ou de participar de forma efetiva de sua própria defesa.

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