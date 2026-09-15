Região de Darfur, no Sudão, enfrenta sua pior seca dos últimos 40 anos

A região sudanesa de Darfur enfrenta uma seca de magnitude sem precedentes desde a década de 1980, segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA), o que agrava a fome que assola o país, mergulhado em uma guerra civil há três anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Darfur não vivenciava uma seca como esta desde 1984", afirmou Carl Skau, diretor executivo adjunto do PMA, na segunda-feira (14), após visitar a região durante a estação chuvosa, que vai de junho a setembro.

"Em todos os lugares que visitei, as pessoas queriam falar sobre a seca", continuou. "Todos temem que isso tenha sérias repercussões para a agricultura e as colheitas".

Darfur, já marcada por décadas de conflito, tem sido palco de alguns dos episódios mais violentos da guerra no Sudão, que opõe o exército às Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares desde 2023. O conflito já causou mais de 200 mil mortes.

Segundo dados da ONU, a região abriga 5,6 milhões de pessoas deslocadas, muitas das quais sofrem de desnutrição grave.

As autoridades locais alertaram para as consequências da seca, que causa novas ondas de deslocamento e o colapso da agricultura local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lom/bha/apz/mdh/mab/meb/aa/fp