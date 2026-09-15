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Ao menos 100.000 deslocados no Iêmen desde a retomada dos combates

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AFP
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Repórter
15/09/2026 09:51

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Ao menos 100.000 pessoas foram deslocadas no Iêmen desde a retomada dos combates no início de setembro entre os rebeldes houthis pró-Irã e as forças pró-governamentais, anunciou nesta terça-feira (15) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

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"O ACNUR alerta que a rápida escalada das hostilidades ao longo da costa oeste do Iêmen provocou o deslocamento de mais de 100.000 pessoas dentro do país e forçou milhares de outras a buscar refúgio no Djibouti, do outro lado do Estreito de Bab el-Mandeb", informou a organização em um comunicado.

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ag/nl/pc/an/fp

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