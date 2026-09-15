Ex-líder neonazista grego é libertado da prisão e anuncia retorno à política

Um ex-líder neonazista do partido grego Aurora Dourada, que recentemente recebeu o apoio de Elon Musk, foi libertado de uma prisão de segurança máxima na Grécia nesta terça-feira (15), com a intenção declarada de retornar à política.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com o punho erguido e segurando uma bandeira grega dobrada, Ilias Kasidiaris, de 45 anos, anunciou seu retorno para se juntar a "um novo partido nacional fprte, como aqueles que dominam a Europa".

"Hoje estou de volta. E, pelo que vejo, não estou sozinho", declarou do lado de fora da prisão de Domokos, no centro da Grécia, conforme observado por dois jornalistas da AFP.

Dezenas de apoiadores entusiasmados, muitos carregando bandeiras gregas, o aguardavam do lado de fora. "Ilias, estamos com você!", gritavam.

Ex-deputado e ex-porta-voz da Aurora Dourada entre 2012 e 2019, Kasidiaris cumpriu sua pena de prisão, que incluiu um condenação por assassinato cometido em 2013, entre outros crimes.

O ministro da Justiça grego, Giorgos Floridis, alertou no final de agosto que Kasidaris continuava sendo um "criminoso condenado".

O retorno anunciado de Kasidaris à política ocorre em meio à ascensão da extrema direita em diversos países europeus.

Na Alemanha, o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) acaba de vencer as eleições regionais, um evento sem precedentes desde o fim da ditadura nazista.

O partido neonazista Aurora Dourada desapareceu do cenário político grego e foi designado organização criminosa em 2020.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

yap/ial/lpa-wv-jph/sla/ahg/erl/aa/fp