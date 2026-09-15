Inundações deixam milhões de afetados na Índia

As inundações no estado de Bihar, no leste da Índia, afetaram quase cinco milhões de pessoas, disseram autoridades nesta terça-feira (15), enquanto ajuda está sendo enviada para as áreas mais atingidas.

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Bihar é um dos estados indianos mais propensos a inundações, e todos os sete principais rios da região estão acima do nível de "perigo" após fortes chuvas, de acordo com o Departamento Estadual de Recursos Hídricos.

As inundações começaram neste mês e a mídia local informou 20 mortes, enquanto autoridades afirmam que vastas áreas de terras agrícolas ficaram submersas. Bihar está localizada rio abaixo do Nepal, que sofreu enchentes mortais no mês passado.

"Alimentos, água potável, medicamentos e outros suprimentos essenciais estão sendo fornecidos continuamente às famílias necessitadas", disse o vice-primeiro-ministro de Bihar, Vijay Kumar Chaudhary.

O primeiro-ministro de Bihar, Samrat Choudhary, afirmou que 7.000 rúpias (cerca de R$ 372) foram transferidas para cada uma das mais de 827.000 famílias afetadas pelas enchentes no estado.

Quase cinco milhões de pessoas foram afetadas, segundo dados do Departamento de Gestão de Desastres de Bihar.

"A prioridade do governo é que todas as famílias afetadas recebam auxílio pelas inundações e que os esforços de reconstrução sejam realizados com o objetivo de reconstruir melhor", afirmou Choudhary em um comunicado.

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