Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inundações deixam milhões de afetados na Índia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/09/2026 09:01

compartilhe

As inundações no estado de Bihar, no leste da Índia, afetaram quase cinco milhões de pessoas, disseram autoridades nesta terça-feira (15), enquanto ajuda está sendo enviada para as áreas mais atingidas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Bihar é um dos estados indianos mais propensos a inundações, e todos os sete principais rios da região estão acima do nível de "perigo" após fortes chuvas, de acordo com o Departamento Estadual de Recursos Hídricos. 

As inundações começaram neste mês e a mídia local informou 20 mortes, enquanto autoridades afirmam que vastas áreas de terras agrícolas ficaram submersas. Bihar está localizada rio abaixo do Nepal, que sofreu enchentes mortais no mês passado.

"Alimentos, água potável, medicamentos e outros suprimentos essenciais estão sendo fornecidos continuamente às famílias necessitadas", disse o vice-primeiro-ministro de Bihar, Vijay Kumar Chaudhary.

O primeiro-ministro de Bihar, Samrat Choudhary, afirmou que 7.000 rúpias (cerca de R$ 372) foram transferidas para cada uma das mais de 827.000 famílias afetadas pelas enchentes no estado. 

Quase cinco milhões de pessoas foram afetadas, segundo dados do Departamento de Gestão de Desastres de Bihar. 

"A prioridade do governo é que todas as famílias afetadas recebam auxílio pelas inundações e que os esforços de reconstrução sejam realizados com o objetivo de reconstruir melhor", afirmou Choudhary em um comunicado. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/pjm/pbt/mab/ahg/aa/fp

Tópicos relacionados:

ajuda india inundacoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay