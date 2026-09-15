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Países Baixos expõem grande coleção de Van Gogh pela primeira vez em 40 anos

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Repórter
15/09/2026 07:47

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Os 88 quadros de Vincent van Gogh da coleção Kröller-Müller são expostos juntos pela primeira vez desde 1984 em uma única mostra que será inaugurada nesta terça-feira (15) em Otterlo, cidade na região central dos Países Baixos.

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O museu abriga uma das maiores coleções privadas de obras do mestre neerlandês (1853-1890), mas raramente são apresentadas em conjunto.

Entre as obras-primas expostas até 3 de janeiro de 2027 figuram "Os Comedores de Batatas", uma representação da vida camponesa de 1885, e "Terraço do Café à Noite" (1888).

"Esta é uma das maiores exposições de Van Gogh no século", afirmou o museu em um comunicado.

"A exposição apresenta todos os quadros relacionados com as três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade", destacou a instituição.

O pintor pós-impressionista está entre os artistas mais famosos e prolíficos da história, com quase 900 quadros. O artista, que sofria de problemas de saúde mental, morreu em 1890, aos 37 anos, dois dias depois de atirar no peito.

A maioria das obras na exposição, que tem o nome "Van Gogh, todos os nossos quadros", foi adquirida pela fundadora do museu, Hélène Kröller-Müller, entre 1908 e 1930.

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ric/yad/pc/erl/fp

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