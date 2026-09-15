ONU pede acesso a Gaza após a descoberta de corpos entre os escombros

A ONU pediu nesta terça-feira (15) que os investigadores internacionais tenham acesso a Gaza "para ajudar a coletar evidências", após a descoberta de centenas de corpos entre os escombros.

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A recuperação em curso de restos humanos em Gaza, a maioria de mulheres e crianças, depois que Israel bombardeou suas casas, levanta a possibilidade de que tenham sido cometidos crimes de guerra, advertiu a ONU.

"Os restos do que parecem ser famílias inteiras estão sendo exumados agora em locais que foram pulverizados por ataques israelenses", afirmou o chefe de direitos humanos da ONU, Volker Türk, em um comunicado.

"Temo que os restos mortais recuperados até agora possam ser apenas a ponta do iceberg", disse, ao destacar que "grande parte de Gaza foi arrasada pelos bombardeios israelenses ou por demolição com máquinas pesadas e explosivos".

"Hoje, muitas áreas em Gaza onde o exército israelense está mobilizado continuam sendo niveladas por escavadeiras, sem qualquer respeito pelos mortos sob os escombros", lamentou.

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos considera crucial preservar as evidências de violações e até mesmo os locais destruídos. Ele pediu permissão para "a entrada de investigadores internacionais em todas as partes de Gaza para ajudar a reunir as evidências".

"A descoberta de muitos restos mortais sob os escombros na Cidade de Gaza reacende a preocupação com crimes de guerra e outros crimes atrozes", advertiu.

A guerra de Israel em Gaza, desencadeada após o ataque do movimento islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, reduziu a escombros grande parte do território palestino.

Os bombardeios e a invasão terrestre israelenses em Gaza causaram a morte de mais de 73.000 palestinos, incluindo mais de 1.350 depois do anúncio do cessar-fogo em outubro do ano passado, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

O ataque do Hamas em 2023 causou a morte de 1.221 pessoas em Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

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