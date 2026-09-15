Comércio varejista desacelera em agosto na China

O comércio varejista na China cresceu em agosto no ritmo mais lento desde maio, no momento em que o governo luta para reverter uma queda no consumo, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (15).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O aumento em termos anuais de 0,4% no comércio varejista, divulgado pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONE), representa a segunda desaceleração mensal consecutiva, após um crescimento de 1% em junho.

A China enfrenta uma estagnação no consumo interno desde o fim da pandemia de covid-19, o que afeta o crescimento econômico, apesar de um boom nas exportações.

Ao mesmo tempo, a produção industrial cresceu 5,2% em agosto, acima da expansão de 4,5% registrada em julho, informou o ONE.

A economia chinesa "operou de forma estável" em agosto, afirmou o ONE em um comunicado, que reconhece, no entanto, que os "fatores externos adversos estão se intensificando", como o conflito no Oriente Médio.

"O desequilíbrio interno entre uma oferta forte e uma demanda fraca continua acentuado", destacou a entidade.

As autoridades chinesas estabeleceram uma meta de crescimento econômico entre 4,5% e 5%, o menor objetivo em décadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pfc/rox/dan/mas/lbf/fp